LIVE Petrarca-Valorugby 5-0 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | vantaggio meritato dei veneti!

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al 18’20” di gioco, la squadra ospite ha iniziato a organizzare la prima azione offensiva dopo aver subito un lungo periodo di pressione difensiva. Nel frattempo, il punteggio segna 5-0 in favore della squadra di casa, che ha ottenuto il vantaggio nei primi minuti di gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18’20” Reggio adesso può organizzare la sua prima vera azione offensiva dopo diversi minuti in affanno in difesa. Gli emiliani sono adesso sulla linea dei 10 metri dal centrocampo. 15’50” SCAGNOLARIIII! META DI PADOVA! I veneti portano giù la touche e poi conquistano metri al contatto grazie agli avanti. Dopo qualche “incornata” i tutti neri spostano il pallone sul lato destro dove Scagnolari riesce a schiacciare in meta! La trasformazione non centra i pali, si rimane sul 5-0. 14’40” Sceglie la touche Petrarca! Rimessa sui 5 metri per i veneti! 14’10” L’azione di Padova viene interrotta da un’ottima pescata nel breakdown di Valorugby. 🔗 Leggi su Oasport.it

live petrarca valorugby 5 0 serie a rugby 2026 in diretta vantaggio meritato dei veneti
© Oasport.it - LIVE Petrarca-Valorugby 5-0, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: vantaggio meritato dei veneti!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VALORUGBY EMILIA - PETRARCA PADOVA | Finale Coppa Italia Rugby 2026 | LIVE from Stadio Mirabello

Video VALORUGBY EMILIA - PETRARCA PADOVA | Finale Coppa Italia Rugby 2026 | LIVE from Stadio Mirabello

Notizie e thread social correlati

LIVE Petrarca-Valorugby, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: si assegna lo scudetto!Nella partita di rugby tra Petrarca e Valorugby, si sta decidendo lo scudetto della Serie A 2026.

LIVE Petrarca-Valorugby 0-0, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: comincia la finale scudetto!La finale scudetto di Serie A rugby tra Petrarca e Valorugby è iniziata con il punteggio di 0-0.

Temi più discussi: LIVE Petrarca-Valorugby, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: si assegna lo scudetto!; Serie A Elite: la conferenza di presentazione della Finale in diretta streaming; Petrarca-Valorugby oggi, Finale Serie A rugby 2026: orario, tv, programma, streaming; Finale Scudetto numero 96: al Plebiscito Petrarca e Valorugby.

petrarca valorugby live petrarca valorugby 5LIVE Petrarca-Valorugby, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: si assegna lo scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale della Serie A Élite ... oasport.it

petrarca valorugby live petrarca valorugby 5Rugby, Petrarca e Valorugby si sfideranno per il tricoloreLa stagione del rugby italiano arriva al suo ultimo e più atteso atto. Martedì 2 giugno alle 18.15 lo stadio Plebiscito di Padova ospiterà la finale del ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web