LIVE Petrarca-Valorugby 5-0 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | vantaggio meritato dei veneti!
Al 18’20” di gioco, la squadra ospite ha iniziato a organizzare la prima azione offensiva dopo aver subito un lungo periodo di pressione difensiva. Nel frattempo, il punteggio segna 5-0 in favore della squadra di casa, che ha ottenuto il vantaggio nei primi minuti di gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18’20” Reggio adesso può organizzare la sua prima vera azione offensiva dopo diversi minuti in affanno in difesa. Gli emiliani sono adesso sulla linea dei 10 metri dal centrocampo. 15’50” SCAGNOLARIIII! META DI PADOVA! I veneti portano giù la touche e poi conquistano metri al contatto grazie agli avanti. Dopo qualche “incornata” i tutti neri spostano il pallone sul lato destro dove Scagnolari riesce a schiacciare in meta! La trasformazione non centra i pali, si rimane sul 5-0. 14’40” Sceglie la touche Petrarca! Rimessa sui 5 metri per i veneti! 14’10” L’azione di Padova viene interrotta da un’ottima pescata nel breakdown di Valorugby. 🔗 Leggi su Oasport.it
VALORUGBY EMILIA - PETRARCA PADOVA | Finale Coppa Italia Rugby 2026 | LIVE from Stadio Mirabello
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