Stasera si terrà un incontro con l’allenatore austriaco, mentre il direttore tecnico, Rangnick, farà il suo debutto come nuovo allenatore. Nel frattempo, la società ha esonerato l’amministratore delegato, il direttore sportivo e l’allenatore precedente. Sono in corso le ricerche per individuare i loro sostituti. Anche il capitano della squadra è presente all’evento. La situazione segna un cambiamento importante nella gestione tecnica e societaria della squadra.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. Le deleghe di AD, almeno per il momento, sono passate proprio a Calvelli, mentre per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono tre le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; un'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick DT, Glasner allenatore: stasera incontro con l’austriaco. Anche Ibra ‘sul carro’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Rangnick DT, Glasner allenatore: stasera incontro con l’austriaco in località segretaStasera si terrà un incontro con l’allenatore austriaco in una località riservata.

LIVE Milan – Rangnick DT, Glasner allenatore: oggi incontro con il tecnico austriacoOggi si svolge un incontro con l'allenatore austriaco, mentre il tecnico di recente nomina è stato sostituito.

Temi più discussi: Rangnick-Milan, c’è la data: svolta ad un passo; LIVE Milan – In Spagna | ‘no’ di Iraola a Ibra e Cardinale In ascesa Rangnick e Glasner; LIVE Milan – Rangnick Glasner o Planes Slot? Curva Sud | attacco a Ibra e Cardinale; LIVE Milan – Rangnick DT Glasner allenatore | quotazioni in ascesa e settimana decisiva.

Milan, la rivelazione di Repubblica: anche Ibra si sta convincendo che Rangnick dt sia la strada migliore per ripartireAnche Ibrahimovic si sta convincendo sempre di più che mettere Rangnick a capo dell'area tecnica del Milan sia la mossa giusta per ripartire ... milannews.it

Milan, rebus allenatore: Rangnick vota Jaissle, Ibra pensa a Glasner, Xavi e Pochettino e spunta anche Thiago MottaIl tempo stringe, ma la rosa di candidati alla panchina del Milan si allarga. Cardinale e Ibra vorrebbero chiudere la questione in 10 giorni, ma i nomi si moltiplicano e spunta anche Thiago Motta ... sport.virgilio.it