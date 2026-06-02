CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 E’ partita da qualche decina di secondo la maglia rossa Lara Gillespie. L’irlandese della UAE, essendo una sprinter, non è certo adatta ad una tappa del genere. Sulle dura rampe della salita il suo obiettivo è difendersi. 14.47 Terza al primo intermedio Lucinda Brand! L’esperta olandese ferma il cronometro 4? dietro a Solène Muller. 14.44 Sta andando piuttosto forte Marion Bunel. La francese, seconda all’intermedio, ha raggiunto e poi sopravanzato Flora Perkins, partita 1 minuto prima di lei. 14.42 Tempi molto alti per le ultime atlete giunte sul traguardo. Elena Cecchini, Alison Jackson, Mirre Knaven e Nina Berton fanno registrare tutte ritardi oltre i 2 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Venerucci resiste in testa. In partenza le prime big di classifica

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