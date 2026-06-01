Oggi si è disputata la tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con circa cinquanta atlete in corsa. Tra le partecipanti figura Elisa Balsamo. Le corridori sono state divise in un primo gruppo, e si prevede una fase di volata finale. La corsa è in corso e le atlete stanno affrontando gli ultimi chilometri. Le riprese sono state riprese in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Una cinquantina di atlete compongono il primo gruppo, c’è Elisa Balsamo. 17.10 Riprese dal plotone le 9 atlete, da capire quale velocista è rimasta in questo gruppo. 17.07 Ci riprova Vollering, ma nel gruppetto non c’è collaborazione 17.05 Prova un allungo De Vries che era appena rientrata tra le prime, ma non sembra un attacco convinto. 17.04 Davanti si sono fermate, diverse atlete stanno rientrando. 17.02 Balsamo è segnalata a 55? dalle battistrada. Vedremo se tra le big ci sarà collaborazione o se da dietro riusciranno a rientrare. 17.01 E’ terminato il GPM di Montenars. 17.00 Sono rimaste in testa Reusser, Van der Breggen, Vollering e Longo Borghini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riprese le big, si prospetta una volata

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Il voto più alto a questo Giro d'Italia va a Vingegaard, merita un 9 perché era il grande favorito della vigilia e ha rispettato i pronostici Paolo Pacchioni #Nonstopnews @giroditalia #GirodItalia LIVE ? Link in bio x.com

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