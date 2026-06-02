LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Guazzini in difficoltà sulle dure rampe del Nevegal Venerucci sempre al comando
Una ciclista francese di 21 anni ha iniziato la sua gara sulla tappa di oggi del Giro d’Italia femminile, affrontando le rampe del Nevegal. La giovane, alla sua prima partecipazione in questa corsa, ha preso il via alle 14.31 e si mostra molto competente nelle salite. Nel frattempo, la leader del percorso continua a mantenere il comando, mentre un’altra atleta ha manifestato difficoltà sulle rampe più dure.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 E’ appena partita la giovane francese Marion Bunel. La ciclista della Visma Lease a Bike è molto abile quando la strada sale; vedremo se oggi riuscirà a far registrare un tempo prossimo alle favorite per la vittoria. 14.29 La grande favorita di oggi, e in generale del Giro, Demi Vollering partirà alle 15.37, fra poco più di un’ora. 14.27 Queste le prime tre sul traguardo, in attesa delle big di classifica: VENERUCCI Valentina 35? 29” STORRIE Becky + 00? 28” RAAIJMAKERS Marit + 00? 48” 14.24 Quarta posizione sul traguardo per Thalita De Jong. Per la neerlandese della Human Powered Health quarto posto provvisorio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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