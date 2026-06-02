LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Guazzini in difficoltà sulle dure rampe del Nevegal Venerucci sempre al comando

Notizia in breve

Una ciclista francese di 21 anni ha iniziato la sua gara sulla tappa di oggi del Giro d’Italia femminile, affrontando le rampe del Nevegal. La giovane, alla sua prima partecipazione in questa corsa, ha preso il via alle 14.31 e si mostra molto competente nelle salite. Nel frattempo, la leader del percorso continua a mantenere il comando, mentre un’altra atleta ha manifestato difficoltà sulle rampe più dure.