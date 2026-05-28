CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 16.50 Si ricompatta il gruppo, che ha solo più di 30? da recuperare sulla fuga. 16.48 Attenzione perché si è spaccato in tre tronconi il gruppo in un tratto di discesa, Ciccone dovrebbe trovarsi nella seconda parte. 16.45 Mancano 20 km all’inizio del Muro di Ca’ del Poggio, che sarà decisivo per la vittoria di tappa. 16.42 Narvaez si è preso il quinto posto al traguardo volante, portando così a 13 punti il vantaggio su Magnier nella classifica a punti. 16.41 Ecco i fuggitivi di giornata: Mattia Bais e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta), James Shaw (EF Education-EasyPost) e Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei quattro battistrada scende sotto il minuto, si entra nel vivo della corsa

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