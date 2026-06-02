LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in testa Storrie con un gran tempo Attesa per le favorite
Alle 14:00, la quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 è iniziata con Storrie in testa, che ha segnato il miglior tempo fino a ora. Le cicliste più attese, tra cui le favorite, sono ancora in corsa e si aspettano i loro tempi. La gara prosegue lungo il percorso odierno, con le atlete che si sfidano su strade e salite previste. La classifica si aggiorna man mano che le concorrenti attraversano i tratti chiave.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Buongiorno amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La cronoscalata di 12,7km da Belluno a Nevegal sarà il primo vero banco di prova per chi vuole vincere la Corsa Rosa. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La frazione odierna, una cronoscalata di 12,7km da Belluno a Nevegal, è il primo vero banco di prova per chi vuole vincere la Corsa Rosa. Dopo tre tappe dedicate alle ruote veloci, dominate dalla sprinter azzurra Elisa Balsamo, il Giro comincia finalmente a salire! Subito dopo la partenza da Belluno, le cicliste incontreranno un primo tratto di 2km in lieve discesa, seguito da 3km circa di “mangia e bevi”. 🔗 Leggi su Oasport.it
ELISA BALSAMO PER LA DOPPIETTA AL GIRO D'ITALIA FEMMINILE! 2 SU 2 E MAGLIA ROSA, INIZIO PERFETTO
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