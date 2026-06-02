LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in testa Storrie con un gran tempo Attesa per le favorite

Notizia in breve

Alle 14:00, la quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 è iniziata con Storrie in testa, che ha segnato il miglior tempo fino a ora. Le cicliste più attese, tra cui le favorite, sono ancora in corsa e si aspettano i loro tempi. La gara prosegue lungo il percorso odierno, con le atlete che si sfidano su strade e salite previste. La classifica si aggiorna man mano che le concorrenti attraversano i tratti chiave.