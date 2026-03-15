LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | Swinkels supera Van der Breggen a Cittiglio nulla da fare per Longo Borghini

Durante il Trofeo Binda 2026, Swinkels ha sorpassato Van der Breggen a Cittiglio, mentre Longo Borghini non è riuscita a reagire. Le inseguitrici, tra cui Blanka Vas, sono state poi regolamentate. La corsa si è conclusa con Swinkels al primo posto e le altre atlete che hanno completato il circuito. La gara è stata trasmessa in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:56 Arrivano anche le inseguitrici regolate da Blanka Vas. Swinkels va ad abbracciare Longo Borghini. Tattica studiata a tavolino dall’UAE Team ADQ, con l’azzurra che ha lasciato il via libera all’olandese. 16:55 Secondo posto per Anna Van der Breggen, terza Ottestad. VINCE SWINKELS! 16:54 Lanciata la volata! 16:53 Iniziano i giochi tattici tra le tre atlete di testa. 500 metri all’arrivo! ULTIMO CHILOMETRO! 16:52 2 km all’arrivo di Cittiglio! 16:51 Il gruppetto delle inseguitrici alza definitivamente bandiera bianca, ma lo si era già capito lungo la salita di Orino. 16:50 3000 metri al traguardo! 16:49 4 km all’arrivo! 16:49 Rientra nel frattempo Ottestad, che approfitta delle scaramucce tra Swinkels e van der Breggen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Swinkels supera Van der Breggen a Cittiglio, nulla da fare per Longo Borghini Articoli correlati LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Longo Borghini, percorso lievemente modificatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:52 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Trofeo Binda 2026. Altri aggiornamenti su Trofeo Binda Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026: programma, orari, streaming; Trofeo Alfredo Binda 2026, il percorso e le favorite; Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il tris; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (9 – 15 Marzo). Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il trisÈ il momento di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della prima parte di stagione. Si corre il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio. La ... oasport.it Trofeo Binda 2026: Longo Borghini guida l'Italia a CittiglioIl Trofeo Alfredo Binda 2026 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario del ciclismo femminile. La gara, con partenza da Luino e arrivo a Cittiglio, si sviluppa su un percorso d ... it.blastingnews.com Matilde Rossignoli conquista la corsa juniores del Piccolo Trofeo Alfredo Binda - x.com tuttoBICI. Bad Bunny · NUEVAYoL. Questa mattina Elisa Longo Borghini è stata l'atleta più applaudita. Ecco le parole della campionessa Italiana alla partenza del trofeo Binda. Segui la corsa su tuttobiciweb #tuttobici #tuttobiciweb #cycling #bike #elisalon facebook