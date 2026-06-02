Alle 14.00 è iniziata la cronometro della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La gara si svolge oggi in modalità cronometro, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma. La tappa si è aperta con le atlete che sono partite una dopo l’altra, percorrendo il tracciato previsto. La cronometro rappresenta una delle prove individuali del percorso, con le concorrenti che stanno affrontando le strade in sequenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La frazione odierna, una cronoscalata di 12,7km da Belluno a Nevegal, è il primo vero banco di prova per chi vuole vincere la Corsa Rosa. Dopo tre tappe dedicate alle ruote veloci, dominate dalla sprinter azzurra Elisa Balsamo, il Giro comincia finalmente a salire! Subito dopo la partenza da Belluno, le cicliste incontreranno un primo tratto di 2km in lieve discesa, seguito da 3km circa di “mangia e bevi”. A questo punto comincerà la dura ascesa al Nevegal, 7,4km di lunghezza con una pendenza media del 8,2%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è la cronometro. Aggiornamenti dalle 14.00

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LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nel vivo con la cronometroAlle 14:00 si è disputata la cronometro di 20 chilometri, con le cicliste che hanno affrontato un percorso pianeggiante e senza particolari salite.

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