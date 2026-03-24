LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | primo duello tra Evenepoel e Vingegaard? Aggiornamenti dalle 14.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 167.4 km da Figueres a Banyoles con un percorso simile a quello inaugurale, con gli ultimi chilometri animati di diversi saliscendi che potrebbero invogliare qualche finisseur o un uomo di classifica. Gli sprinter dovranno dunque sudarsela nuovamente, proprio come accaduto nella frazione inaugurale che ha incoronato il campione francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Poco dopo i primi chilometri dalla partenza il plotone affronterà l’unico GPM di giornata, ovvero l’Alt del Purgatori (1.7 km al 5% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il duello tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026.
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026.
Aggiornamenti e notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di...
Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint o colpo di mano a Banyoles?.
Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint o colpo di mano a Banyoles?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 167.4 km da ... oasport.it
DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa facebook