LIVE Fonseca-Mensik Roland Garros 2026 in DIRETTA | Siegemund Roger-Vasselin avanti tennisti in campo alle 20.15

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Siegemund e Roger-Vasselin hanno vinto il primo set 7-6 contro Krawczyk e Skupski. La partita tra Fonseca e Mensik a Roland Garros 2026 è programmata per le 20.15. La diretta dello spettacolo continua con Zvenerav-Jodar, terzo match in programma alle 11.00.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 18.58 Siegemund e Roger-Vasselin vincono il primo set per 7-6 contro Krawczyk e Skupski, Fonseca e Mensik in campo non prima delle 20.15. 18.12 Buon pomeriggio amici di OA Sport, il programma sul campo centrale del Roland Garros intitolato a Philippe-Chatrier è iniziato con la vittoria netta di Andreeva su Cirstea per 2-0, seguita dal successo di Kostyuk su Svitolina per 2-1. Nel primo pomeriggio, Zverev ha superato abilmente 3-0 il giovane Rafa Jodar, mentre adesso in campo ci sono Krawczyk e Skupski per affrontare nel torneo di doppio misto Siegemund e Roger-Vasselin, impegnati nel primo set sul 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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