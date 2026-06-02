Il programma del match tra Fonseca e Mensik al Roland Garros 2026 è stato modificato, con i tennisti che ora scenderanno in campo alle 20.15. La partita si svolgerà sul centrale. In precedenza, si giocava un altro incontro tra Zverev e Jodar, iniziato alle 11.00. La diretta si può seguire aggiornando la pagina online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 18.12 Buon pomeriggio amici di OA Sport, il programma sul campo centrale del Roland Garros intitolato a Philippe-Chatrier è iniziato con la vittoria netta di Andreeva su Cirstea per 2-0, seguita dal successo di Kostyuk su Svitolina per 2-1. Nel primo pomeriggio, Zverev ha superato abilmente 3-0 il giovane Rafa Jodar, mentre adesso in campo ci sono Krawczyk e Skupski per affrontare nel torneo di doppio misto Siegemund e Roger-Vasselin, impegnati nel primo set sul 3-3. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il ceco Jakub Mensik, valido per i quarti di finale del Roland Garros, unico torneo del grande Slam che si gioca sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: cambia il programma del centrale, tennisti in campo alle 20.15

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ANÁLISE PRÉVIA | JOÃO FONSECA × JAKUB MENSIK | QUARTAS DE ROLAND GARROS | É DIA DE FAZER HISTÓRIA

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