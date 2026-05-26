Gauff ha vinto il primo set contro Townsend con il punteggio di 6-4. La giocatrice numero quattro del mondo cerca di concludere l’incontro rapidamente per risparmiare energie. La partita è in corso e l’azzurro scende in campo alle 20.15. È in diretta anche il match tra Sinner e Tabur, con il torneo di Roland Garros 2026 in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Gauff vince il primo set su Townsend con il parziale di 6-4, la numero quattro del mondo punta a chiudere l’incontro il più rapidamente possibile per risparmiare energie. Difficile, se non impossibile, che ci siano ritardi sul programma di Sinner che inizierà di fatto intorno alle 20.15, anche con un eventuale set decisivo tra le due statunitensi. 14.46 Buon pomeriggio amici di OA Sport, ci avviciniamo al match di Jannik Sinner che esordirà al Roland Garros contro la wild card francese Clement Tabur. La giornata sul Philippe-Chatrier è iniziata con il successo di Sabalenka che ha eliminato per 2-0 la spagnola Bouzas Maneiro, mentre poco fa è arrivato il ritiro del transalpino Muller contro Tsitsipas: il greco passa al turno successivo del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Gauff avanti su Townsend, azzurro in campo alle 20.15

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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