I due tennisti stanno per entrare in campo sul centrale del Roland Garros. La partita tra Fonseca e Mensik si sta per disputare, con i giocatori pronti sul lato del campo. La diretta si aggiorna in tempo reale, mentre il match tra Zverev e Jodar, previsto alle 11.00, si avvicina. I tifosi sono già sugli spalti, pronti a seguire il primo scambio. La tensione si fa palpabile prima dell'inizio delle sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 19.57 Ci vorrà un’attesa leggermente maggiore per l’ingresso in campo dei protagonisti di questa sera visto che bisogna attendere il cambio di pubblico tra i paganti della sessione diurna, ormai finita, e quella serale. 19.55 In palio, nella sfida tra i due giovanissimi talenti del tennis mondiale c’è la semifinale del Roland Garros contro Alexander Zverev che oggi ha superato Rafa Jodar per tre set a zero: sarebbe il miglior piazzamento della carriera in uno Slam sia per il brasiliano che per il ceco. 19.53 La coppia di doppio misto della tedesca e del francese superano con due tie-break quella britannico-polacca e volano in semifinale del Roland Garros dove affronteranno i nostri Errani e Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dei due tennisti

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[LIVE] Menšík vs Fonseca | QUARTERFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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