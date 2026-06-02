LIVE Fonseca-Mensik 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del ceco che sfrutta gli errori del brasiliano

Notizia in breve

Il tennista ceco ha ottenuto un break sfruttando gli errori del suo avversario brasiliano, portandosi avanti nel punteggio. La partita tra Fonseca e Mensik si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore del ceco. Nel frattempo, la partita tra Zverev e Jodar è in corso e sta iniziando il terzo match della giornata. La prima centrale ha registrato una prima vincente del tennista brasiliano.