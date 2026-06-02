LIVE Fonseca-Mensik 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del ceco che sfrutta gli errori del brasiliano

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tennista ceco ha ottenuto un break sfruttando gli errori del suo avversario brasiliano, portandosi avanti nel punteggio. La partita tra Fonseca e Mensik si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore del ceco. Nel frattempo, la partita tra Zverev e Jodar è in corso e sta iniziando il terzo match della giornata. La prima centrale ha registrato una prima vincente del tennista brasiliano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Prima centrale vincente del brasiliano. 15-15 Non passa la difesa di Mensik. Seconda per Fonseca. 0-15 Palla corta vincente del ceco, in totale fiducia rispetto all’avversario. 2-4 Esagera con il dritto Fonseca che ancora una volta manda fuori il colpo diagonale. 40-15 Servizio e dritto a rimbalzo vincente del ceco. 30-15 Smash di Mensik. 15-15 Non chiude il punto il ceco con lo schiaffo al volo, il brasiliano ne approfitta con il passante di rovescio. 15-0 Errore in risposta di Fonseca che manda fuori il colpo di dritto. Seconda ad inizio game per Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

live fonseca mensik 2 3 roland garros 2026 in diretta break del ceco che sfrutta gli errori del brasiliano
© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break del ceco che sfrutta gli errori del brasiliano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS

Video JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS

Notizie e thread social correlati

LIVE Fonseca-Mensik 1-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio del brasilianoIl match tra Fonseca e Mensik è iniziato sul servizio del brasiliano, con il punteggio attuale di 1-0.

LIVE Fonseca-Mensik 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di matchIl primo set tra Fonseca e Mensik si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore di Fonseca.

Temi più discussi: Fonseca-Mensik oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Roland Garros 2026, i risultati di oggi: Jodar e Zverev ai quarti, avanza anche Fonseca; Fonseca elimina anche Ruud: contro Mensik il quarto dei debuttanti; Roland Garros, Mensik batte Rublev e sfiderà Fonseca ai quarti.

fonseca mensik live fonseca mensik 2Roland Garros, oggi Fonseca-Mensik – Diretta(Adnkronos) – Caccia alle semifinali al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, Joao Fonseca sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Il tennista ... msn.com

fonseca mensik live fonseca mensik 2LIVE Fonseca-Mensik 1-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio del brasilianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web