LIVE Fonseca-Mensik 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del ceco che sfrutta gli errori del brasiliano
Il tennista ceco ha ottenuto un break sfruttando gli errori del suo avversario brasiliano, portandosi avanti nel punteggio. La partita tra Fonseca e Mensik si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore del ceco. Nel frattempo, la partita tra Zverev e Jodar è in corso e sta iniziando il terzo match della giornata. La prima centrale ha registrato una prima vincente del tennista brasiliano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Prima centrale vincente del brasiliano. 15-15 Non passa la difesa di Mensik. Seconda per Fonseca. 0-15 Palla corta vincente del ceco, in totale fiducia rispetto all’avversario. 2-4 Esagera con il dritto Fonseca che ancora una volta manda fuori il colpo diagonale. 40-15 Servizio e dritto a rimbalzo vincente del ceco. 30-15 Smash di Mensik. 15-15 Non chiude il punto il ceco con lo schiaffo al volo, il brasiliano ne approfitta con il passante di rovescio. 15-0 Errore in risposta di Fonseca che manda fuori il colpo di dritto. Seconda ad inizio game per Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it
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JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS
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