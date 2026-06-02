Il tennista ceco ha vinto la sua prima semifinale Slam a Roland Garros 2026, battendo il brasiliano in tre set. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-6, 3-6, 6-7, dopo oltre due ore di gioco. Nel terzo set, il ceco ha chiuso con una smorzata vincente, mentre nel secondo ha mantenuto la concentrazione contro le offensive dell’avversario. La vittoria ha portato il tennista in semifinale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 4-6, 3-6, 6-7 (3) FINISCE QUI! MENSIK VOLA IN SEMIFINALE! Contro smorzata vincente del ceco dopo quella di Fonseca! 3-6 Non trema il talento ceco che scende a rete e trova il rovescio lungolinea. Settimo match point, servizio brasiliano. 3-5 Prima esterna micidiale del 2005 che chiude con lo schiaffo al volo a pochi centimetri dalla rete! 3-4 In rete il rovescio di Mensik, resta lì il brasiliano. Ceco con due servizi. Seconda che può fare male. 2-4 Prima esterna vincente per il classe 2006. 1-4 Ace del ceco! Due servizi per il brasiliano. 1-3 Non passa la risposta di dritto di Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 6-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il ceco conquista la prima semifinale Slam, vittoria netta contro il brasiliano

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