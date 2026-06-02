LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break del ceco che torna avanti nel terzo set

Notizia in breve

Il match tra Fonseca e Mensik a Roland Garros 2026 si è concluso con il punteggio di 4-6, 3-6, 2-3, dopo il controbreak del tennista ceco che ha ripreso il servizio nel terzo set. Durante l'incontro, il giocatore ha avuto tre palle del nuovo break, con un lungolinea di rovescio che ha portato Riga a tre punti del break. La partita è in corso e si sta aggiornando in diretta.