LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break del ceco che torna avanti nel terzo set

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Fonseca e Mensik a Roland Garros 2026 si è concluso con il punteggio di 4-6, 3-6, 2-3, dopo il controbreak del tennista ceco che ha ripreso il servizio nel terzo set. Durante l'incontro, il giocatore ha avuto tre palle del nuovo break, con un lungolinea di rovescio che ha portato Riga a tre punti del break. La partita è in corso e si sta aggiornando in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 0-40 Riga con il lungolinea di rovescio di Fonseca! Tre palle del nuovo break. Non entra la prima. 0-30 Esce il dritto del ceco dopo il servizio. Seconda palla. 0-15 In rete la volée di Mensik. 3-3 Ace di Fonseca che pareggia nel game. 40-15 Cerca di attaccare la risposta il ceco ma manda fuori il dritto lungolinea. Prima di poco fuori. 30-15 Risposta profonda del ceco, largo il dritto di Fonseca. 30-0 In rete il rovescio diagonale di Mensik. Seconda palla. 15-0 Servizio e rovescio diagonale del brasiliano. 2-3 Volée vincente in controtempo del ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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