Nel match di Roland Garros 2026, il giocatore brasiliano ha vinto il primo set 4-6, mentre il secondo si è concluso 3-6. Nel terzo, ha conquistato un vantaggio di 5-4, servendo per restare in partita. Durante lo scambio, ha commesso un errore con un dritto in uscita dal servizio. La partita prosegue con aggiornamenti live, anche per il confronto tra Zverev e Jodar, che inizierà alle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 40-A Largo il dritto di Fonseca in uscita dal servizio. 40-40 Punto pazzesco del ceco che chiude con lo smash! A-40 Resta in campo il dritto del brasiliano, esce il recupero di Mensik. 40-40 Passante pazzesco di Fonseca che si salva. Altra seconda. 40-A Altra ingenuità di Fonseca, palla corta in rete. 40-40 Perde gli appoggi il ceco che manda in rete il dritto diagonale. Seconda pesante. 40-A Rovescio irreale di Mensik che trova il vincente con il lungolinea! 40-40 Questa volta prende la riga, secondo ace del game. 30-40 Doppio fallo clamoroso del classe 2006. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 5-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: brasiliano al servizio per riaprire il match

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[LIVE] Menšík vs Fonseca | QUARTERFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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