LIVE Fonseca-Mensik 4-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il secondo set si apre con il servizio brasiliano

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set di Fonseca-Mensik al Roland Garros 2026, il giocatore brasiliano ha iniziato con il servizio. La partita si conclude con un punteggio complessivo di 4-6, 1-0 in favore di Mensik. La diretta prosegue con il match tra Zverev e Jodar, previsto dalle 11.00. Durante il gioco, Mensik ha ottenuto la seconda palla in avvio di un game.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) Seconda palla ad inizio game per Mensik. 1-0 Kick vincente di Fonseca che parte avanti nel secondo set. 40-0 Prima vincente del 2006. 30-0 Esagera con il dritto diagonale dal centro della riga di fondo Mensik. 15-0 Palla corta perfetta di Fonseca, con il ceco che anche in questa occasione aveva difeso qualsiasi cosa. 4-6 Il primo set è di Jakub Mensik!  Come ha giocato il primo parziale il giovane tennista ceco che chiude con lo schiaffo al volo vincente in lungolinea e senza concedere palle break a Fonseca. 40-30 Stecca il rovescio diagonale in uscita dal servizio del ceco, che ha ancora un set point. 🔗 Leggi su Oasport.it

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JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS

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