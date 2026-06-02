LIVE Fonseca-Mensik 4-6 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set del match, Fonseca chiude il suo servizio a zero, con Mensik che sbaglia il rovescio. In apertura di set non ci sono break, e il punteggio è 2-1. La partita si svolge sul campo principale del torneo, senza interruzioni significative. La sfida prosegue senza variazioni nel risultato, mentre i giocatori mantengono i loro turni di servizio senza ulteriori break.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 2-1 Nonostante pochissime prime, Fonseca chiude a zero il servizio con il rovescio di Mensik che finisce in rete. Non c’è la prima. 40-0 In rete la palla corta di Mensik. Ancora seconda. 30-0 Stecca la risposta il ceco. Esce di poco la prima palla. 15-0 Ace del brasiliano. 1-1 Prima esterna vincente per chiudere il game. 40-15 Quinto ace del 2005. 30-15 Smash all’indietro perfetto di Mensik. Dal punto di vista atletico, siamo di fronte a due giocatori pazzeschi. 15-15 Dritto devastante di Fonseca che dopo la risposta centra perfettamente la palla nella racchetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS

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