LIVE Fonseca-Mensik 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di match
Il primo set tra Fonseca e Mensik si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore di Fonseca. All'inizio del secondo set, il punteggio è di 2-2, con entrambi i giocatori che mantengono un ritmo molto elevato. Durante lo scambio, Fonseca ha colpito un dritto diagonale che ha segnato un punto. Non sono stati registrati break in apertura di match. La partita prosegue con un livello di gioco molto intenso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 2-2 Ritmo altissimo, esce il dritto diagonale di Fonseca. A-40 Scende a rete Jakub e chiude la volée in controtempo. 40-40 In rete il dritto diagonale del ceco. Ancora una seconda. A-40 Servizio e smash di Mensik. 40-40 Passante perfetto di Fonseca con il rovescio lungolinea, non riesce la volée al ceco. Seconda da lavorare. 40-30 Largo lo slice diagonale di Mensik. 40-15 Ace del 2005. Il terzo del match. 30-15 Prima vincente del ceco. 15-15 Anche Mensik trova lo schiaffo al volo vincente in uscita dal servizio. 0-15 Fonseca si apre il campo con un rovescio diagonale pazzesco e chiude lo scambio con lo schiaffo al volo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
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JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS
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