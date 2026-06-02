LIVE Fonseca-Mensik 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di match

Notizia in breve

Il primo set tra Fonseca e Mensik si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore di Fonseca. All'inizio del secondo set, il punteggio è di 2-2, con entrambi i giocatori che mantengono un ritmo molto elevato. Durante lo scambio, Fonseca ha colpito un dritto diagonale che ha segnato un punto. Non sono stati registrati break in apertura di match. La partita prosegue con un livello di gioco molto intenso.