LIVE Sinner-Tabur 6-1 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Notizia in breve

Nel secondo set, sul punteggio di 2-1, nessun break si è verificato finora. Al momento, il punteggio è 40-40, dopo che Sinner ha tentato una palla corta che si è rivelata troppo lunga. Tabur ha avuto il tempo di rispondere e ha spinto la palla in rete durante la volée di Sinner. La partita si svolge sul campo di Roland Garros.