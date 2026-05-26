LIVE Sinner-Tabur 6-1 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set, sul punteggio di 2-1, nessun break si è verificato finora. Al momento, il punteggio è 40-40, dopo che Sinner ha tentato una palla corta che si è rivelata troppo lunga. Tabur ha avuto il tempo di rispondere e ha spinto la palla in rete durante la volée di Sinner. La partita si svolge sul campo di Roland Garros.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-40 La palla corta di Sinner resta troppo lunga, Tabur ha tutto il tempo per spingere e costringere in rete la volée avversaria. Seconda palla da lavorare. 40-30 Il terzo dritto di Sinner finisce in rete. 40-15 Serve and volley vincente! 30-15 Servizio e smash a rimbalzo per l’azzurro. 15-15 Prima vincente per pareggiare immediatamente. 0-15 Ottima risposta di Tabur, l’azzurro va a pochi centimetri dal dritto in corsa lungolinea! 3-1 Break di Sinner, altro errore con il dritto lungolinea nei pressi della rete. Seconda da sfruttare. 30-40 Rovescio lungolinea vincente di Sinner, palla break! Non entra la prima, occasione per il numero uno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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