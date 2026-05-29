Durante il match di singolare maschile a Roland Garros, il giocatore brasiliano ha brekkato e si trova in vantaggio. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 5-6, mentre il brasiliano ha ottenuto un punto con un servizio, dritto e volée. In un momento chiave, ha anche messo sulla riga un smash a rimbalzo dopo un colpo con kick.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio, dritto e volèe. 30-30 Ha messo sulla riga il comodissimo smash a rimbalzo Fonseca dopo il kick. Djokovic non sa più con chi prendersela. 15-30 Mamma mia, sotterra il dritto nello scambio il brasiliano. Non fa più smorzate. Vediamo se fa ancora qualcosa da campione! 15-15 E’ matto Fonseca. Dritto in cross che si stampa sulla riga. A 180kmh. 0-15 Sulla riga l’attacco di dritto del serbo, ha bisogno di due smash ma alla fine chiude. 5-6 Con la risposta, e il dritto. E allora, ecco il break della staffa. Quanto meno nel 4° set. Impossibile pensare come Djokovic possa rientrare. 40-A BEEH! Forse la vince qui Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il brasiliano brekka e ha il match in mano

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NOVAK DJOKOVIC - JOAO FONSECA [3R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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