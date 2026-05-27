Il primo set tra Sonego e Paul a Roland Garros 2026 è iniziato con il servizio dell’americano. Al momento il punteggio segna 0-1, con Paul che serve per mantenere il vantaggio. La partita si svolge sulla terra rossa parigina, senza ulteriori dettagli sui giochi successivi. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 0-1 Game rapidissimo in apertura per Paul che piazza il dritto in uscita dal servizio. 40-0 Sonego cerca un rovescio lungolinea pretenzioso, non trova il campo. 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Subito una prima vincente per Paul. INIZIA IL MATCH 20.00 Il primo a servire sarà lo statunitense! 19.58 Termina il riscaldamento, manca pochissimo all’inizio del match. 19.56 Il miglior risultato di Sonego al Roland Garros risale al 2020 e al 2023, quando raggiunge i sedicesimi di finale della competizione parigina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Paul 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio statunitense

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

Notizie e thread social correlati

LIVE Darderi-Paul 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio statunitenseAl torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Paul è appena iniziato con il servizio dell’americano.

LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: in campo Jodar, a seguire il tennista torineseUn tennista italiano sta affrontando un avversario nel secondo turno di Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Sonego-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv; Cinà, debutto da favola. Sonego vince dopo 4 ore; Diretta Sonego - Paul (Roland Garros); Sonego e Paul si ritrovano al 2° turno del Roland Garros: i precedenti.

LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Jodar avanti al terzo contro Duckworth, si avvicina il momento dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 18.47 Jodar ... oasport.it

Sonego-Paul oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingPer la quarta (anzi, quinta) volta in carriera Lorenzo Sonego e Tommy Paul s'incrociano nella loro carriera. L'occasione è data dal secondo turno del ... oasport.it