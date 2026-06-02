LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri in campo dopo Dabrowski Stefani-Siegemdund Zvonareva

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12.22, sul Court Suzanne-Lenglen, Siniakova e Townsend hanno vinto in due set contro Kempen e Klepac. Poco prima, si sono conclusi i match di DabrowskiStefani e SiegemundZvonareva. Ora in campo ci sono i doppisti italiani Bolelli e Vavassori, insieme a Nouza e Oberleitner, nel torneo di doppio di Roland Garros 2026.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Buongiorno amici di OA Sport, è iniziato il programma sul Court Suzanne-Lenglen con la vittoria per 2-0 di Siniakova e Townsend contro Kempen e Klepac. Alle 13.00 ci sarà il match tra Dabrowski e Stefani contro Siegemund e Zvonareva, gli azzurri entreranno in campo subito dopo. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che giocheranno contro il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner l’incontro valido per i quarti di finale del Roland Garros, torneo nel quale gli azzurri vogliono conquistare il titolo dopo l’occasione sprecata nel 2024 dove persero in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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