LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner Roland Garros 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo degli azzurri

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La canadese e la brasiliana hanno concluso il loro incontro al secondo set con un punteggio di 7-5, senza perdere fiducia durante la partita. Manca poco all'ingresso in campo degli azzurri, che saranno protagonisti nel match di doppio misto a Roland Garros 2026. La partita è seguita in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 La canadese e la brasiliana non tremano e chiudono il match al secondo set con il parziale di 7-5. Manca pochissimo all’ingresso in campo di Bolelli e Vavassori! 14.02 Dabrowski e Stefani vincono 6-4 il primo parziale contro Siegemund e Zvonareva! Si avvicina il momento degli azzurri. 12.22 Buongiorno amici di OA Sport, è iniziato il programma sul Court Suzanne-Lenglen con la vittoria per 2-0 di Siniakova e Townsend contro Kempen e Klepac. Alle 13.00 ci sarà il match tra Dabrowski e Stefani contro Siegemund e Zvonareva, gli azzurri entreranno in campo subito dopo. Buongiorno amici di OA Sport,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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