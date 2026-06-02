Dabrowski e Stefani hanno vinto il primo set del loro match contro Siegemund e Zvonareva con il punteggio di 6-4. Gli azzurri sono a un passo dall’ingresso nel torneo, mentre si sta disputando la partita tra BolelliVavassori e NouzaOberleitner. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Dabrowski e Stefani vincono 6-4 il primo parziale contro Siegemund e Zvonareva! Si avvicina il momento degli azzurri. 12.22 Buongiorno amici di OA Sport, è iniziato il programma sul Court Suzanne-Lenglen con la vittoria per 2-0 di Siniakova e Townsend contro Kempen e Klepac. Alle 13.00 ci sarà il match tra Dabrowski e Stefani contro Siegemund e Zvonareva, gli azzurri entreranno in campo subito dopo. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che giocheranno contro il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner l’incontro valido per i quarti di finale del Roland Garros, torneo nel quale gli azzurri vogliono conquistare il titolo dopo l’occasione sprecata nel 2024 dove persero in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, Roland Garros 2026 in DIRETTA: avanti Dabrowski e Stefani, manca poco per gli azzurri

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