Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner Roland Garros 2026 | orario programma streaming

La coppia italiana formata da Bolelli e Vavassori affronta Nouza e Oberleitner nel primo quarto di finale di doppio maschile a Roland Garros 2026. La partita si giocherà nelle prossime ore. I due italiani sono tra le prime cinque teste di serie del torneo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Si tratta dell’unico match dei quarti di finale del tabellone di doppio maschile in programma domani, martedì 2 giugno: la sfida si giocherà sul Court Suzanne Lenglen, e sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00, dopo due quarti di finale di doppio femminile. Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00 Katerina SiniakovaTaylor Townsend (CechiaStati Uniti, 1)-Magali KempenAndreja Klepac (BelgioSlovenia) Non prima delle 13.00 Gabriela DabrowskiLuisa Stefani (CanadaBrasile, 4)-Laura SiegemundVera Zvonareva (GermaniaRussia, 11) Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels. La terza vita di Matteo Berrettini. Il nuovo inizio con Enqvist, la lenta risalita e l’exploit nel torneo dove mancava da 5 anni Matteo Berrettini, balzo vorticoso nel ranking ATP: 58 posizioni guadagnate! E se andasse ancora avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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