LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis Roland Garros 2026 in DIRETTA | giocatori in campo! Azzurri per i quarti

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, i giocatori sono in campo per una partita valida per gli ottavi di finale. La coppia italiana Bolelli e Vavassori sta affrontando il duo Paul e Willis. Chi vince questa sfida incontrerà in quarti di finale la coppia composta da Nouza e Oberleitner. La partita è in corso e sono attesi aggiornamenti sui risultati.