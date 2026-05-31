LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis Roland Garros 2026 in DIRETTA | giocatori in campo! Azzurri per i quarti
Al Roland Garros 2026, i giocatori sono in campo per una partita valida per gli ottavi di finale. La coppia italiana Bolelli e Vavassori sta affrontando il duo Paul e Willis. Chi vince questa sfida incontrerà in quarti di finale la coppia composta da Nouza e Oberleitner. La partita è in corso e sono attesi aggiornamenti sui risultati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Chi vince affronta in quarti di finale NouzaOberleitner, non proprio BryanBryan. Giocatori in campo! 13:40 Di fronte una coppia folkloristica, perché tale è Markus Willis, che molti degli appassionati ricorderanno per aver sfidato sul Centre Court di Wimbledon il 20 volte campione Slam Roger Federer. E’ in coppia col giovane svizzero Jakub Paul. 13:36 Azzurri che sono momentaneamente numeri 3 della race. Vincendo oggi si avvicinano moltissimo ad HarrisonSkupski, battuti in semifinale a Roma. Ciò che conta è che vincendo oggi il 9° posto rimane dietro di oltre 1100 punti. 13:32 Chiudono le numero uno del mondo e lasciano strada libera ai campioni di Roma! 13:01 Siniakova Townsend avanti di un set. 🔗 Leggi su Oasport.it
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