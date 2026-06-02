LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | reazione di forza degli azzurri si va al terzo set!
Durante la partita di doppio a Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori hanno vinto il secondo set 6-1, portando la sfida al terzo set. Nel corso del match, Nouza ha eseguito una giocata vicina alla rete, portando il punteggio a 30-30. In un'altra azione, Vavassori ha risposto bene, mentre Nouza ha commesso un errore con la volée. La partita è ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Magia di Nouza nei pressi della rete. 15-30 Ottima risposta di Bolelli, Nouza manda fuori la volée di Vavassori. Seconda palla da sfruttare. 15-15 Corto il lob questa volta di Vavassori, smash di Oberleitner. 0-15 Ottima volée diagonale di Bolelli. Inizia il terzo set, con Oberleitner al servizio. 6-1 Bolelli e Vavassori pareggiano subito! Con una prima palla esterna e vincente, il bolognese rimanda tutto al terzo e decisivo set! 40-0 Ottima guardia a rete di Vavassori! Abbiamo ben tre set point da sfruttare! Ancora una seconda. 30-0 Prima centrale vincente di Bolelli! 15-0 Esce la risposta di rovescio incrociato di Oberleitner. 🔗 Leggi su Oasport.it
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