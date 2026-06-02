LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | reazione di forza degli azzurri si va al terzo set!

Notizia in breve

Durante la partita di doppio a Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori hanno vinto il secondo set 6-1, portando la sfida al terzo set. Nel corso del match, Nouza ha eseguito una giocata vicina alla rete, portando il punteggio a 30-30. In un'altra azione, Vavassori ha risposto bene, mentre Nouza ha commesso un errore con la volée. La partita è ancora in corso.