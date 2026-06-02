LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | resiste il break di vantaggio degli azzurri nel secondo set
Nel secondo set, gli azzurri hanno mantenuto un break di vantaggio, con il punteggio che segna 4-1. Nel gioco in corso, si è verificato un doppio break, portando il punteggio a 5-1. Vavassori ha risposto con un rovescio lungolinea vincente, ma la prima battuta non è entrata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 DOPPIO BREAK! Risposta vincente di rovescio lungolinea di Vavassori! Non entra la prima. 40-A Volée vincente di Vavassori, ma il merito va alla difesa di Bolelli. Seconda palla break del game. Seconda. 40-40 Smash vincente di Nouza. 30-40 Altro doppio fallo del tennista ceco, una chance di doppio break! Seconda per Nouza. 30-30 Esce la risposta di dritto lungolinea di Vavassori. 15-30 Non passa la volée dell’austriaco, poco reattivo a rete. Seconda palla. 15-15 Vavassori cerca il corpo di Oberleitner, bravo a proteggersi e a chiudere con la volée. 0-15 Doppio fallo del ceco. Nouza al servizio, parte con una seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
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