LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri al servizio per allungare il primo set
Sul campo di Roland Garros, Vavassori serve per prolungare il primo set con un punteggio di 4-5. Ha tentato un colpo al volo, ma il suo dritto è uscito di poco. La partita è in corso tra le coppie BolelliVavassori e NouzaOberleitner. La situazione rimane aperta, con i giocatori che cercano di ottenere il vantaggio nel primo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vavassori torna alla battuta per allungare il primo set. 4-5 Cerca il vincente al volo Vavassori ma il dritto esce di poco. 40-30 Non trema Oberleitner che chiude con lo smash. 30-30 Corto l’attacco in uscita dal servizio del tennista ceco, Andrea passa ancora con il dritto incrociato! 30-15 Ace di Nouza. 15-15 Servizio e smash per il ceco. 0-15 Super passante di dritto in side in di Vavassori! Serve Nouza. 4-4 Ace di Bolelli, game perfetto. 40-0 Altra prima vincente, questa volta esterna. 30-0 Prima centrale vincente dell’esperto bolognese. 15-0 Rovescio lungolinea sublime di Simone! Bolelli al servizio per restare a contatto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Petr/Neil vs Simone/Andrea LIVE SCORE TENNIS ATP GRAND SLAM FRENCH OPEN 2026 | Quarterfinals
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