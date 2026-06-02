LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri al servizio per allungare il primo set

Notizia in breve

Sul campo di Roland Garros, Vavassori serve per prolungare il primo set con un punteggio di 4-5. Ha tentato un colpo al volo, ma il suo dritto è uscito di poco. La partita è in corso tra le coppie BolelliVavassori e NouzaOberleitner. La situazione rimane aperta, con i giocatori che cercano di ottenere il vantaggio nel primo set.