LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il match tie-break deciderà l’incontro!

Notizia in breve

Sul campo centrale di Roland Garros, il doppio maschile tra Bolelli e Vavassori e la coppia formata da Nouza e Oberleitner è in equilibrio sul punteggio di 6-7, 6-1 e 6-6. Il prossimo gioco si deciderà al tie-break, con Simone che serve e Andre che prova a chiudere con una volée alta. Il punteggio attuale è 3-3, con i giocatori pronti a sfidarsi fino alla fine.