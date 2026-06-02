LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il match tie-break deciderà l’incontro!
Sul campo centrale di Roland Garros, il doppio maschile tra Bolelli e Vavassori e la coppia formata da Nouza e Oberleitner è in equilibrio sul punteggio di 6-7, 6-1 e 6-6. Il prossimo gioco si deciderà al tie-break, con Simone che serve e Andre che prova a chiudere con una volée alta. Il punteggio attuale è 3-3, con i giocatori pronti a sfidarsi fino alla fine.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Simone serve e Andre chiudere con la volée alta! 2-3 RECUPERIAMO ANCHE IL SECONDO MINI BREAK! Altra volée out dei nostri avversari dopo la pressione degli azzurri con il dritto! Serve Bolelli! 1-3 Il primo lo recuperiamo subito con la volée ceca che non resta in campo! Forza! 0-3 Doppio fallo, non ci voleva. Ci sono due mini break da recuperare, serve Nouza. Seconda che può essere dolorosa. 0-2 Esce il dritto in cross di Andrea. 0-1 Il nastro porta fuori il dritto lungolinea di Bolelli. Vavassori al servizio. Serve Oberleitner, che parte con una seconda. 6-6 Esce la risposta di Oberleitner, si va al match tie-break! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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