LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | possibile tie-break per decidere il primo set
Durante il match tra BolelliVavassori e NouzaOberleitner al Roland Garros 2026, il punteggio è 5-6. Si sta giocando un possibile tie-break per decidere il primo set. Vavassori ha concluso uno scambio con una volée a rete, portando il punteggio a 30-15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Guardia perfetta di Vavassori che chiude con la volée a rete. 15-15 Prima centrale vincente del bolognese. 0-15 Difesa e smash in arretramento per Nouza. Seconda. Bolelli al servizio per andare al tie-break. 5-6 Ottima guardia di Nouza a rete. 40-30 Non atterra in campo la risposta in lob di Bolelli. 30-30 Scambia da fondo Vavassori con Oberleitner, esce l’ultimo dritto dell’austriaco. 30-15 Risposta vincente di rovescio lungolinea di Bolelli che rischia ma non sbaglia! Seconda da sfruttare per rientrare nel game. 30-0 Vavassori cerca la difesa estrema dopo lo smash austriaco ma non può trovare il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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