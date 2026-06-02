LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il primo set
Il punteggio tra BolelliVavassori e NouzaOberleitner è 6-6. Nouza ha vinto il terzo smash, portando il punteggio a 6-6. Vavassori ha risposto con un dritto vincente, ma il rischio del nastro poteva complicare la situazione. È arrivato un set point sul servizio di Oberleitner. Il primo set si deciderà in un tie-break.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Il terzo smash è quello buono, vincente di Nouza. 6-5 Dritto vincente di Vavassori, ma che rischio con il nastro che poteva farci molto male! Set point ma sul servizio di Oberleitner. 5-5 Bolelli non entra a rete, Oberleitner trova la volée. 5-4 Che difesa di Bolelli con il rovescio, esce la volée di Oberleitner. Vavassori al servizio per chiudere il set con due servizi. 4-4 Esce la difesa di Vavassori dopo lo smash del ceco. 4-3 Restiamo con la testa avanti, smash vincente di Vavassori! Al servizio c’è Nouza, il migliore dei nostri due avversari. 3-3 Risposta vincente di Nouza con il dritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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