LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il primo set

Notizia in breve

Il punteggio tra BolelliVavassori e NouzaOberleitner è 6-6. Nouza ha vinto il terzo smash, portando il punteggio a 6-6. Vavassori ha risposto con un dritto vincente, ma il rischio del nastro poteva complicare la situazione. È arrivato un set point sul servizio di Oberleitner. Il primo set si deciderà in un tie-break.