LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri al servizio per allungare il terzo e decisivo set
Nel match di doppio in corso a Roland Garros, la coppia italiana ha vinto il secondo set 6-1 e si trova ora in vantaggio nel terzo, sul punteggio di 4-5. Durante il gioco, Nouza ha commesso un errore sulla rete, che ha portato a un punto per gli avversari. Vavassori ha poi realizzato un ace pesante, il nono del suo match. La partita si sta disputando in diretta e si sta decidendo al set decisivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Muore in rete la volée di Nouza. 15-15 Ace pesante di Vavassori! Il nono della nostra coppia. 0-15 Risposta vincente con il rovescio lungolinea per Oberleitner. Vavassori al servizio per allungare il terzo e decisivo set. 4-5 Ace di Oberleitner, l’ottavo della coppia ceco-austriaca. 40-0 Servizio e smash per l’austriaco. 30-0 Magia di Oberleitner, con Nouzer che chiude la volée. 15-0 Parata di Nouza, Bolelli ci arriva ma manda il dritto in rete. Seconda palla per l’austriaco. Al servizio torna Oberleitner. 4-4 Esce la volée del ceco, game rapido per gli azzurri! 40-15 Lento Bolelli che si fa sorprendere dalla risposta di Nouza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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