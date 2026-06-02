LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri al servizio per allungare il terzo e decisivo set

Notizia in breve

Nel match di doppio in corso a Roland Garros, la coppia italiana ha vinto il secondo set 6-1 e si trova ora in vantaggio nel terzo, sul punteggio di 4-5. Durante il gioco, Nouza ha commesso un errore sulla rete, che ha portato a un punto per gli avversari. Vavassori ha poi realizzato un ace pesante, il nono del suo match. La partita si sta disputando in diretta e si sta decidendo al set decisivo.