LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | altra palla break annullata agli azzurri si lotta nel terzo set!

Notizia in breve

Nel terzo set, gli azzurri hanno annullato un'altra palla break, mentre la partita tra Bolelli e Vavassori contro Nouza e Oberleitner prosegue con un punteggio di 6-7, 6-1, 2-3. Durante lo scambio, una prima risposta al corpo del ceco ha portato a una seconda palla. La partita è in corso e si sta giocando nel momento di aggiornamento.