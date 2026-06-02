LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | altra palla break annullata agli azzurri si lotta nel terzo set!

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel terzo set, gli azzurri hanno annullato un'altra palla break, mentre la partita tra Bolelli e Vavassori contro Nouza e Oberleitner prosegue con un punteggio di 6-7, 6-1, 2-3. Durante lo scambio, una prima risposta al corpo del ceco ha portato a una seconda palla. La partita è in corso e si sta giocando nel momento di aggiornamento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 40-15 Prima al corpo del ceco, esce la risposta di Andrea. Si ricomincia. Nouza ripete la prima. Piccola interruzione, su Parigi c’è una vera e propria bufera con il vento che spinge la pioggia sul Suzanne-Lenglen nonostante il tetto sul campo. Infatti, i lati lunghi del secondo stadio del Roland Garros sono aperti nella parte alta. Seconda, va sfruttata. 30-15 Corto il lob di Bolelli, smash di Oberleitner. Altra seconda. 15-15 Vavassori infila la risposta di rovescio in diagonale! Seconda per il tennista ceco. 15-0 Smash vincente di Oberleitner. Nouza al servizio. 3-3 Kick esterno per piazzare l’ace del pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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