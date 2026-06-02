LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia del break nel primo set
L’austriaco al servizio conquista i primi 15 punti con un colpo vincente sulla linea laterale. La partita tra le due coppie è ancora in parità, con il punteggio di 2-3 nel primo set. La tensione aumenta mentre Oberleitner cerca di mettere pressione agli avversari per ottenere un break. La partita si svolge sulla terra battuta di Roland Garros, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima esterna vincente dell’austriaco. Oberleitner al servizio. 3-3 Esce la volée di Nouza. 40-15 Ottima prima al centro vincente di Vavassori. 30-15 Salta tantissimo la seconda del torinese, Oberleitner manda fuori la risposta. Ancora seconda. 15-15 Dritto lungolinea in corridoio per Nouza. 0-15 Passa il rovescio lungolinea in risposta di Oberleitner. Seconda palla per il torinese. Vavassori torna al servizio. 2-3 Ancora a 15 la coppia ceco-austriaca che chiude con lo smash di Nouza. 40-15 Smash vincente a rete per Oberleitner. 30-15 Passo in avanti di Bolelli che trova la risposta di rovescio lungolinea, esce il colpo successivo di Nouza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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