LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di terzo set
Nel terzo set del match tra BolelliVavassori e NouzaOberleitner, il punteggio è di 1-2 con nessun break nel gioco iniziale. Bolelli non riesce a trovare il campo con il passante, portando il punteggio a 40-0. Oberleitner realizza un altro smash, questa volta vincente. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e il punteggio complessivo vede i primi due set conclusi con 7-6 e 6-1 rispettivamente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Non trova il campo il passante di Bolelli. 40-0 Altro smash, questa volta è di Oberleitner. 30-0 Smash perfetto di Nouza. 15-0 Resta dentro la volée di Oberleitner. Seconda palla da sfruttare. Al servizio torna Nouza. 1-1 Colpisce male la volée l’austriaco, la palla muore in rete. Seconda. 40-30 Prima vincente di Vavassori, importante! 30-30 Risposta vincente di Nouza con il rovescio lungolinea. 30-15 Lunga la risposta di Oberleitner. 15-15 Ace di seconda con un kick incredibile, colpo fenomenale del torinese. Ancora una seconda. 0-15 Ottima copertura a rete di Nouza. Seconda palla per Vavassori. 0-1 Smash vincente dell’austriaco, che mantiene un complesso turno di battuta annullando una palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it
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