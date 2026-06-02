LIVE Bolelli Vavassori-Nouza Oberleitner 6-7 6-1 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di terzo set

Notizia in breve

Nel terzo set del match tra BolelliVavassori e NouzaOberleitner, il punteggio è di 1-2 con nessun break nel gioco iniziale. Bolelli non riesce a trovare il campo con il passante, portando il punteggio a 40-0. Oberleitner realizza un altro smash, questa volta vincente. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e il punteggio complessivo vede i primi due set conclusi con 7-6 e 6-1 rispettivamente.