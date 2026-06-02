Nel secondo set, gli italiani sono avanti 1-0 dopo aver vinto il primo punto. La partita si svolge a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale 6-7, 1-0. Sul campo, il punteggio segna 40-40, e l’ultima volée del giocatore ceco è vincente. La partita è in corso e si cerca una rimonta da parte degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima centrale vincente! 40-A Prendono tutto a muro, l’ultima volée del ceco è vincente. Ancora seconda. 40-40 Kick perfetto di Bolelli con Nouza che non trova il campo con la risposta. Seconda. 40-A Ancora un’ottima difesa avversaria, Oberleitner chiude con lo smash. Palla del contro break da annullare. 40-40 Vavassori si fa ingannare e manda in rete una volée comoda. Si allunga il game. 40-30 Esce il lob di Bolelli. 40-15 Non chiude a rete Vavassori, lo scambio si allunga e Nouza trova il rovescio lungolinea. 40-0 Ace del bolognese. 30-0 Passante di rovescio strettissimo di Bolelli, Nouza può solo guardare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 1-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri partono avanti nel secondo set, si cerca la rimonta

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