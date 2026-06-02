Tiafoe e Arnaldi hanno disputato una partita lunga e combattuta a Roland Garros 2026, conclusasi con un punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, in favore di Arnaldi. Tiafoe, che ha un record di 5-8 nelle sfide al quinto set, ha perso entrambe le volte al torneo francese di quest’anno. La partita è durata diverse ore, con numerosi scambi e tie-break nei set iniziali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tiafoe ha un record di 5-8 al quinto. Al Roland Garros quest’anno due su due!!! 00:04 E allora, battaglia doveva essere, battaglia è stata. Si supereranno le 5 ore di gioco. Che Roland Garros. Che disastro però per BigFoe, ricordiamo, 4-1, 40-15 e servizio. Poi anche 5-4 e 30-0. A RNALDI-TIafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6! Doppio fallo dolcissimo, si va al quinto. Non è possibile! 6-3 Seconda vincente al corpo. Amici, che dire. Tre palle set. I set non sono mai finiti! 5-3 ROOOOVESCIO LUNGORIGA!!!!!!! 4-3 Nooo purtroppo Tiafoe non ha accorciato sulla prima accelerazione di dritto del ligure. Poi ha messo out il rovescio difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: non finiscono mai le partite con la Fenice di Sanremo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE MATTEO ARNALDI vs FRANCES TIAFOE | Ottavi Roland Garros 2026 | Match Tracker & commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Tiafoe, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ligure in campo a minutiUn giocatore ligure sta per scendere in campo contro Tiafoe nel quarto di finale di Roland Garros 2026.

LIVE Arnaldi-Tiafoe 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: iniziato il matchIl match tra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros 2026 è iniziato con Tiafoe avanti 1-0.

Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 6-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: eravamo in doccia, siamo a un game dal 5° set!; Giorno 9 | Quarto turno: Tiafoe - Arnaldi Roland Garros; LIVE Roland Garros: Tiafoe avanti un break nel terzo contro Arnaldi!; Roland Garros, Arnaldi-Tiafoe 7-6(7/5) 6-7(5/7) 3-6 1-3 LIVE.

LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 1-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: non finiscono mai le partite con la Fenice di SanremoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Super prima di Tiafoe 15-15 Lungo però il dritto in palleggio. 0-15 Con il dritto suona la carica il ... oasport.it

Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: l’azzurro pareggia i conti, si va al 5° setLa diretta di Arnaldi-Tiafoe oggi al Rolan Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it