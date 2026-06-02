LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non finiscono mai le partite con la Fenice di Sanremo

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tiafoe e Arnaldi hanno disputato una partita lunga e combattuta a Roland Garros 2026, conclusasi con un punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, in favore di Arnaldi. Tiafoe, che ha un record di 5-8 nelle sfide al quinto set, ha perso entrambe le volte al torneo francese di quest’anno. La partita è durata diverse ore, con numerosi scambi e tie-break nei set iniziali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tiafoe ha un record di 5-8 al quinto. Al Roland Garros quest’anno due su due!!! 00:04 E allora, battaglia doveva essere, battaglia è stata. Si supereranno le 5 ore di gioco. Che Roland Garros. Che disastro però per BigFoe, ricordiamo, 4-1, 40-15 e servizio. Poi anche 5-4 e 30-0. A RNALDI-TIafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6!  Doppio fallo dolcissimo, si va al quinto. Non è possibile! 6-3 Seconda vincente al corpo. Amici, che dire. Tre palle set. I set non sono mai finiti! 5-3 ROOOOVESCIO LUNGORIGA!!!!!!! 4-3 Nooo purtroppo Tiafoe non ha accorciato sulla prima accelerazione di dritto del ligure. Poi ha messo out il rovescio difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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