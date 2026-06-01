LIVE Arnaldi-Tiafoe 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros 2026 è iniziato con Tiafoe avanti 1-0. Attualmente il punteggio è 40-40, con Arnaldi che ha risposto con una prima esterna. Tiafoe ha ottenuto la prima palla break della partita con una risposta vincente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Altra prima e altro punto! 30-40 Con la prima esterna Arnaldi! 15-40 Altra risposta a segno e arriva la prima palla break per Tiafoe. 15-30 Errore di dritto dopo il servizio. 15-15 Ace. 0-15 Risposta vincente di rovescio dell’USA. 0-1 Servizio e dritto e subito un game da 5? in avvio di match. A-40 Servizio dritto e smash. 40-40 In rete lo slice di Arnaldi. 30-40 Stecca di dritto l’americano. Palla break! 30-30 Con il dritto Tiafoe. 15-30 Slice e benedizione. 0-30 Preso in velocità Tiafoe con il dritto. 0-15 Risposta vincente di Arnaldi. Arnaldi ha scelto di ricevere, Tiafoe al servizio! 19:40 Secondo ottavo di finale per entrambi al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

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