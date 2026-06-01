LIVE Arnaldi-Tiafoe Roland Garros 2026 in DIRETTA | ligure in campo a minuti

Un giocatore ligure sta per scendere in campo contro Tiafoe nel quarto di finale di Roland Garros 2026. La partita si preannuncia lunga, con il match che potrebbe durare diverse ore. Per l’americano si tratta di un’occasione rara, essendo il primo quarto di finale su questa superficie, mentre per l’italiano rappresenta una prima volta in questa fase del torneo. La sfida si sta svolgendo in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Partita che promette di essere l’ennesima maratona in questo Roland Garros, è un’occasione d’oro per entrambi perché il quarto di finale Slam non è abitudine su questa superficie per l’americano, mentre sarebbe il primo nella carriera dell’azzurro. 19:16 Vince ancora Matteo Berrettini e si regala il 7° quarto di finale in uno Slam, ora però è tempo di provare a fare l’en plein con Matteo ARNALDI che sfida Frances Tiafoe. 16:15 Shnaider b. Keys 6-3, 3-6, 6-0, strada libera per Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo, poi Arnaldi! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra battaglia azzurra che vede di fronte Matteo ARNALDI e Frances TIAFOE per un posto in quarti di finale al Roland Garros 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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