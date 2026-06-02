Al quinto set, Arnaldi ha vinto contro Tiafoe con il punteggio di 6-4, dopo aver perso i primi quattro set. La partita si è conclusa alle 1:11 di notte, con l’italiano che ha recuperato uno svantaggio di due set e una palla break nel finale. La sfida si è svolta sul campo centrale di Roland Garros, in una vittoria che permette ad Arnaldi di accedere ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:11 Incredibile sogno azzurro al Roland Garros, sarà Matteo ARNALDI, ARNALDI, ARNALDI a sfidare Matteo BERRETTINi ai quarti di finale. 01:10 Clamorosa impresa del leone di Sanremo che ha rimesso in piedi qualcosa di pazzesco. Sotto 4-1 40-15 e servizio Tiafoe, poi 5-4 e servizio e 30-0. Non è vero! Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4! CON IL SERVIZIOOOOOOOOOO VINCENTEEE! FINITAAAAAAAAAA Terzo match point. Perfetto con il dritto lungoriga Tiafoe, poi ha un comodo smash. Non chiude, ne ha un altro. Arnaldi, ne manda di là un’altra, un’altra ancora. E alla fine affossa lo smash Tiafoe. Seconda 40-40 Gratuito con il rovescio in palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la fenice di Sanremo completa il sogno azzurro, rimonta pazzesca dal baratro

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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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