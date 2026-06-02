Durante il match, Tiafoe ha risposto a una palla non troppo profonda dell’avversario, ma ha poi concluso con un potente dritto vincente lungo linea. Attualmente il punteggio vede l’azzurro in vantaggio per 4-3 nel quinto set, mantenendo la battuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 La risposta di Tiafoe non era stata profondissima, poi però pauroso dritto vincente lungoriga. Cosa ha tirato! Seconda, sono dolori. 15-30 ACE, dimezziamo! 0-30 Rovescio vincente dopo la risposta nei piedi. 0-15 Bravissimo con il rovescio Tiafoe, impressionante cross di rovescio. Sulla seconda ha in mano il gioco lui. 4-3 Tiene il servizio con la gran reazione Tiafoe. 40-30 Servizio rovescio e benedizione. 30-30 Gran lungoriga di rovescio di Tiafoe. 15-30 Purtroppo si allunga il rovescio alto difensivo. 0-30 Ancora la difesa di Arnaldi amici. 4-2 TIENE LA BATTUTA l’azzurro! Gran rovescio, occhi chiusi e sparare! A-40 Che errore! In palleggio di rovescio di Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro tiene la battuta!

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