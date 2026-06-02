LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere
Arnaldi e Tiafoe stanno giocando il quinto set di un match a Roland Garros 2026. Al momento, Arnaldi serve per chiudere il set con un punteggio di 5-4. Il punteggio complessivo è 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 5-4. Durante il gioco, Arnaldi ha realizzato un ace e ha salvato un punto con un colpo in cross e una volée. La partita è in corso e il pubblico segue in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Ace sporco! 40-40 Bravo lui, dritto in cross e volèe contropiede. A-40 ODDIO! Cosa ha sbagliato di rovescio Tiafoe. Match point. 40-40 Favolosa difesa di rovescio in spaccata di Arnaldi, era sdraiato per terra. Lungo il dritto di Tiafoe. Seconda 30-40 Purtroppo ha rallentato parecchio Arnaldi, non sbaglia stavolta Tiafoe. Bisogna prenderseli noi sti ultimi punti! 30-30 Doppio fallo. 30-15 Lungo il rovescio di Tiafoe, non ne ha più neanche Tiafoe! 15-15 Sulla seconda Tiafoe risponde vincente di dritto. 15-0 Si parte con la prima vincente slice di Matteo! 5-4 Angolo pazzesco con il rovescio. Break, adesso sarà durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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Berrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros dove incontrerà uno tra Arnaldi e Tiafoe. Esulta con un gesto inconfondibile rivolto alla panchina: https://fanpa.ge/enXiO facebook
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