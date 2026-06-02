LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere

Notizia in breve

Arnaldi e Tiafoe stanno giocando il quinto set di un match a Roland Garros 2026. Al momento, Arnaldi serve per chiudere il set con un punteggio di 5-4. Il punteggio complessivo è 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 5-4. Durante il gioco, Arnaldi ha realizzato un ace e ha salvato un punto con un colpo in cross e una volée. La partita è in corso e il pubblico segue in diretta.