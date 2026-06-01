Il punteggio tra Arnaldi e Tiafoe è di 7-6, 6-7, 3-6. Sul punteggio di 30-40, l’americano ha risposto con un rovescio sulla riga, ottenendo una palla break. La partita si svolge a Roland Garros 2026 e continua con momenti di tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Sulla riga la risposta di rovescio dell’americano. Palla break. 30-30 Sulla seconda è un bombardamento continuo. Ancora la risposta. 30-15 Slice vincente. 15-15 Risposta in cross e comodo dritto. 15-0 Parte sbagliando un rovescio in palleggio Tiafoe. Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6! Siamo a 3 ore e 30? di gioco. 3-6 Chiude il terzo parziale senza drammi l’americano. Servirà prima Arnaldi nel 4°. 40-30 Sbaglia la risposta sulla seconda Arnaldi. 30-30 Prima ottima ma clamoroso errore di dritto, scuote la testa l’allenatore di Tiafoe. 30-15 Bravo ancora lui col rovescio lungoriga. 15-15 Lasciato fermo Tiafoe dal rovescio in cross di Arnaldi! 15-0 Lungo il rovescio di Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro chiamato al miracolo

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LIVE ARNALDI - TIAFOE | Roland Garros 2026: Ottavi in Diretta & Commento

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