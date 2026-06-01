LIVE Arnaldi-Tiafoe 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il ligure serve per chiudere il 1° set

Notizia in breve

Al momento, Arnaldi sta servendo per chiudere il primo set contro Tiafoe, con il punteggio di 5-4. Durante lo scambio, Tiafoe ha commesso un doppio fallo, portando il punteggio a 40-30. Arnaldi ha poi realizzato un punto con un colpo di prima e rovescio. La partita è in corso e i giocatori si trovano in questa fase decisiva del set.