LIVE Arnaldi-Tiafoe 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il ligure serve per chiudere il 1° set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, Arnaldi sta servendo per chiudere il primo set contro Tiafoe, con il punteggio di 5-4. Durante lo scambio, Tiafoe ha commesso un doppio fallo, portando il punteggio a 40-30. Arnaldi ha poi realizzato un punto con un colpo di prima e rovescio. La partita è in corso e i giocatori si trovano in questa fase decisiva del set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 A trenta Tiafoe. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Prima e rovescio. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Impreciso di poco il rovescio definitivo di Arnaldi. 15-0 Smorzata e lob di rovescio Tiafoe. 5-3 E finalmente riesce a scappare via Arnaldi. Confermato il break. 40-30 Vince un punto importante sulla seconda Arnaldi con il gran cross di rovescio! 30-30 Bel cross di dritto di Tiafoe. 30-15 Ace!! 15-15 In rete il rovescio. 15-0 Non risponde di dritto Tiafoe. 4-3 Dritto inside bestiale e ancora break! 15-40 Pauroso rovescio vincente lungolinea! 15-30 Servizio slice e contropiede. 0-30 Gran difesa del ligure che prende qualsiasi cosa e lobba! Punto clamoroso! 0-15 Sbaglia un dritto quando sembrava ormai avere sfondato Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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