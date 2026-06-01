Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Tiafoe, il set decisivo si è concluso con un punteggio di 6-6. La gara è durata circa quattro ore, con Arnaldi che sembrava in difficoltà. A un certo punto, l’azzurro ha avuto tre palle set, ma non è riuscito a chiudere il match. Al momento, il punteggio è di 7-6, 6-7, 3-6, 6-6.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Seconda vincente al corpo. Amici, che dire. Tre palle set. I set non sono mai finiti! 5-3 ROOOOVESCIO LUNGORIGA!!!!!!! 4-3 Nooo purtroppo Tiafoe non ha accorciato sulla prima accelerazione di dritto del ligure. Poi ha messo out il rovescio difensivo. Due servizi per Arnaldi, firmeremmo per uno su due. 4-2 Si gira con un vantaggio minimo, minimo. Quello di Tiafoe era gigantesco sul 4-1 e servizio e 40-15. 4-1 SIIII! Servizio e dritto perentorio! 3-1 Stecchiamo di rovescio ma Tiafoe ha preso la riga in palleggio con il dritto. 3-0 Cosa ha fatto con il rovesico Arnaldi. Lungoriga mostruoso. Altro mini break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: quattro ore, l’azzurro era spacciato!

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