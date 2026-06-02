Lite in strada tra spacciatori poi qualcuno abbandona la cocaina

Notizia in breve

Nella tarda serata di ieri, alcuni residenti di via Belli hanno segnalato la presenza di persone sospette. Poco dopo, è scoppiata una lite tra individui che si occupano di spaccio, durante la quale qualcuno ha abbandonato della cocaina sulla strada. Sul posto sono intervenuti agenti delle forze dell’ordine, che hanno verificato la presenza di droga abbandonata e hanno avviato accertamenti. Nessuno è rimasto ferito.