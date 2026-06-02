Lite in strada tra spacciatori poi qualcuno abbandona la cocaina
Nella tarda serata di ieri, alcuni residenti di via Belli hanno segnalato la presenza di persone sospette. Poco dopo, è scoppiata una lite tra individui che si occupano di spaccio, durante la quale qualcuno ha abbandonato della cocaina sulla strada. Sul posto sono intervenuti agenti delle forze dell’ordine, che hanno verificato la presenza di droga abbandonata e hanno avviato accertamenti. Nessuno è rimasto ferito.
Nella tarda serata di ieri primo giugno il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro è stato contattato da alcuni residenti di via Belli, che hanno segnalato la presenza di alcune persone sospette nella zona. Secondo quanto riferito dai cittadini, dopo un acceso confronto avvenuto in strada, i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Orogliosamente, spaccio - Giuseppe Barboni vs Mimmo Blaze | La Zanzara del 14.03.2026
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